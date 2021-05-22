شكرا لقرائتكم خبر عن «المصري اليوم» تقضي يومًا كاملًا في معبر رفح البري (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت جريدة المصري اليوم يومًا كاملًا في معبر رفح البري بشمال سيناء، حيث تقوم مختلف الأجهزة المصرية بالمعبر بجهود وتيسيرات كبيرة أمام الأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة، بتوجيهات من القيادة السياسية.

في البداية يؤكد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء على، الجهود الكبيرة التي تقوم بها مختلف الأجهزة المصرية تجاه أهل قطاع غزة، وخاصة وزاراتي الصحة والتضامن الاجتماعي.

ووجه المحافظ الشكر للقيادة السياسية على قرار وقف إطلاق النار الذي توصل إليه الوفد المصري بين إسرائيل وفلسطين، متمنيًا استمرار توقف اطلاق النار وتسوية الموقف بين الجانبين.

وأضاف المحافظ أن وزارة الصحة قامت بتجهيز 3 أنساق طبية لاستقبال الجرحى والمصابين القادمين من قطاع غزة ،منها النسق الأول، مستشفيات شمال سيناء ( العريش والشيخ زويد وبئر العبد) لاستقبال الجرحى والمصابين وتزويدها بالكوادر الطبية واستكمال الأدوات والأجهزة الطبية والأوكسيجين وأكياس الدم، والنسق الثانى وهو مستشفيات وزارة الصحة في مدن القناة بتجهيزها واعدادها، والنسق الثالث وهو المستشفيات المركزية بالقاهرة بتجهيزها واعداها لاستقبالهم حسب الحالة وطبقا لتوصيات الأطباء المعالجين وأساتذة الجامعات .

وأكد المحافظ على تواجد سيارات الاسعاف والطواقم الطبية والادارية لخدمة العابرين من المصابين والجرحى والحالات الانسانية، حيث قامت هيئة الاسعاف المصرية بتجهيز عدد 50 سيارة ( 20 سيارة من شمال سيناء، و30 سيارة من المحافظات المجاورة )، إلى جانب 50 سيارة أخرى بصفة احتياطية غرب القناة لتكون جاهزة في حالة الاحتياج اليها، وهى مزودة بالأطباء والمسعفين والسائقين والأجهزة الطبية وغيرها.

لفت المحافظ إلى ادخال ما بين 40 إلى 60 سيارة تحمل على متنها مساعدات غذائية وانسانية وادوية ومستلزمات طبية متنوعة إلى الاشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، مشيرًا إلى ادخال اكبر قافلة من المساعدات مقدمة من الشعب المصري تضم 80 شاحنة متنوعة، إلى قطاع غزة، مؤكدًا على توفير أطقم اضافية من العاملين في مختلف الاجعزة بمعبر رفح البري لسرعة انهاء الاجراءات الخاصة بالاشقاء الفلسطينيين.

وأضاف عمر على، مدير فرع الهلال الاحمر المصري بشمال سيناء، أنه منذ بداية الاحداث يوجد عدد من الفرق المتطوعة التابعة للهلال الاحمر المصري في معبر رفح البري لاستقبال المساعدات وتسليمها إلى الهلال الاحمر الفلسطيني، بجانب المساعدة في انهاء الاجراءت الخاصة بالفلسطينيين، بجانب وجود فريق اخر في مستشفي العريش العام لتقديم التيسيرات الممكنة امام المصابين والمرافقين وتقديم المساعدات المتنوعة بالتعاون مع المديريات المعنية.

وأكد فايز أبوحرب عضو مجلس الشيوخ، على أن القيادة المصرية لعبت دورًا كبيرا في انهاء العدوان على قطاع غزة ووقف اطلاق النار، مشيدًا بالدور الكبير الذي قام به الرئيس السيسي تجاه الاشقاء والقضية الفلسطينية.

أضاف أبوحرب أن اهل شمال سيناء على قلب رجل واحد خلف القيادة السياسية في تذليل كافة العقبات واستقبال الجرحي الفلسطينيين وادخال المساعدات المتنوعةن مشيرا إلى تضامن اعضاء المجموعة البرلمنية لمجلسي النواب والشيوخ مع الاشقاء الفلسطينيين من خلال مرافقة اكبر قافلة مساعدات إلى معبر رفح البري لادخالها إلى قطاع غزة.

ومن جانبه أشار النائب علاء عابد نائب حزب مستقبل وطن أن هناك مشاركة تضامنية من أحزاب مستقبل وطن، حماة وطن، الشعب الجمهورى , وتنسيقية شباب الأحزاب، مؤكدا على دعم جميع الأحزاب المصرية والشعب المصرى في التضامن مع الشعب الفلسطينى الشقيق، مشيرا إلى التقدير العالمى للرئيس عبدالفتاح السيسى للدور المصرى في وقف اطلاق النار والمساهمة في إعادة إعمار غزة بمبلغ 500 مليون دولار .

المصري اليوم داخل معبر رفح البري

المصري اليوم داخل معبر رفح البري

المصري اليوم داخل معبر رفح البري

المصري اليوم داخل معبر رفح البري

المصري اليوم داخل معبر رفح البري

المصري اليوم داخل معبر رفح البري

المصري اليوم داخل معبر رفح البري

المصري اليوم داخل معبر رفح البري

المصري اليوم داخل معبر رفح البري

المصري اليوم داخل معبر رفح البري

مدير مكتب المصري اليوم في معبر رفح البري

مدير مكتب المصري اليوم في معبر رفح البري

مدير مكتب المصري اليوم في معبر رفح البري

مدير مكتب المصري اليوم في معبر رفح البري