شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تستخرج اشتراك بالقطارات الروسية الجديدة فى 8 خطوات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فعلت هيئة السكة الحديد نظام الاشتراكات على القطارات الروسية الجديدة العادية (ذات التهوية الدنياميكية)، ويقدم الخليج 365 كل ما تريد معرفته عن هذا الاشتراك وكيفية استخراجه خلال التقرير التالى:

١- أتاحت هيئة السكة الحديد استخراج الاشتراكات علي كافة القطارات الروسية من جميع مكاتب الإشتراكات المنتشرة بجميع المحطات المركزية علي مستوى الجمهورية.

٢- الأوراق المطلوبة لاستخراجه هى نفسها التى يتم طلبها خلال استخراج اشتراكات على باقى القطارات.

٣- يتم استخراج اشتراك الجمهور بمدد مختلفة (شهر-3 شهور- 9 شهور – 12 شهر) حسب رغبة الراكب.

٤- يصرح لحامل هذا الاشتراك حجز مقعد بالقطارات الروسية من شباك الحجز بدون دفع مبالغ نقدية مجددا.

٥- فى حالة سفر حملة الاشتراكات علي القطارات الروسي (ذات التهوية الديناميكية) بدون حجز مقعد من شباك الحجز يصرح لهم بالسفر واقف بالقطار بدون تغريم الراكب .

٦- يصرح لحملة الاشتراكات السابق استخراجها بالدرجات ( أولي عادية ـ مطورة ـ مميزة ـ محسنة ) قطاع عام أو قطاع خاص أو طلبة بالحجز علي القطار الروسي مع دفع فرق الدرجة .

٧- في حالة سفر حامل الاشتراك السابق استخراجه على باقى القطارات بدون حصوله علي تذكرة فرق الدرجة يعتبر راكب بدون تذكرة ويتم تحصيل الاجرة بالكامل بالإضافة الي المصاريف الاضافية (الغرامة).

٨- يتم تحديد قيمة الاشتراك حسب محطة القيام ومحطة الوصول التى يحدد الراكب .



