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19 مصابًا فلسطينيًا يتلفون العلاج في المستشفيات المصرية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت المستشفيات المصرية استقبال المصابين والجرحى الفلسطينيين، جراء العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة، بناء علي توجيهات القيادة السياسية.

وأكدت المصادر الطبية علي استقبال 7 جرحي فلسطينيين، مساء أمس، للعلاج في مستشفي العريش العام، بعد وصولهم إلي الأراضي المصرية عبر بوابة معبر رفح البري بشمال سيناء.

وأشارت المصادر، إلي أن المصابين هم كلا من ، عليان منير إبراهيم العمور، 12 عامًا، ومصاب كسر بالعضد الايمن واصابة بالبطن ، نغم إسماعيل محمود الخوالدة ، 16 عامًا ن ومصابة بشلل بالعمود الفقري وأشتباة كسر بالصدر، محمد خالد ابراهيم جراد ، ٢٦ عامًا، ومصاب ب شظايا بالصدر وإستئصال الطحال ، فيصل أحمد محمد طه ، 16 عامًا ، ومصاب بشظايا في البطن، تامر عبدلله حميد أبو سعيد ،٣٦عامًا، ومصاب بكسر في الركبة اليسري، مهند تيسر محمد ابو عليان ، ١٤عاما،ومصاب بشظايا بالعمود الفقري، سائد تيسير عطية العمور ، ١٦عامًا، ومصاب بكسر بالقدم اليسرى وشظايا متفرقة بالجسد.

وكانت مستشفيات شمال سيناء استقبلت خلال الفترة الماضية 12 مصابًا فلسطينيًا وصلوا الي الأراضي المصرية ، عبر بوابة معبر رفح البري بشمال سيناء.

وتقوم السلطات المصرية بفتح معبر رفح البرى استثنائيا منذ الأحد الماضى لاستقبال الجرحى والمصابين القادمين من قطاع غزة ، ولادخال المساعدات المتنوعة الى القطاع .

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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