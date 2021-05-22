شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تسجل حالتي وفاة بكورونا لرجل وسيدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة شمال سيناء، حالتي وفاة جديدة نتيجة إصابتهما بفيروس كورونا المستجد، أثناء تلقيهما العلاج في قسم العزل بمستشفى العريش العام، ليصل عدد الحالات إلى 173 حالة على مستوى المحافظة.

وقال الدكتور طارق شوكة مدير عام مديرية الصحة بشمال سيناء، إنه جري اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية، طبقًا لبروتوكول وزارة الصحة خلال عمليات الغُسل والتكفين بمعرفة إدارة الطب الوقائي والإدارة الصحية بمقابر مدينة العريش، بحضور عدد قليل من أفراد أسرة الحالتين المتوفيتين.

من جانبه، قال محمد صلاح، مسؤول التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة، أن حالة الوفاة الاولي لرجل في الثالثة والسبعين من العمر، والثانية لسيدة في الثامنة والخمسين من العمر، وهما من مدينة العريش، وتوفيا داخل قسم العزل في مستشفى العريش العام متأثرين بإصابتهما بفيروس كورونا المستجد.