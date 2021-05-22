شكرا لقرائتكم خبر عن البحر الأحمر وجنوب سبناء تنهييان استعدادتهما لامتحانات الشهادة الاعدادية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهت محافظتا البحر الأحمر وجنوب سيناء استعدادتهما لامتحانات الشهادة الاعدادية.

ففي البحر الاحمر اعتمد هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم جدول امتحان شهادة اتمام الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي في الفترة من 1 إلى 7 يونيو 2021.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم بالبحر الأحمر، أن الطلاب والطالبات سيؤدون، الثلاثاء 1 يونيو، امتحان مادة اللغة العربية، والأربعاء 2 يونيو مادة الجبر والإحصاء والخميس 3 يونيو اللغة الإنجليزية.وأضافت المديرية عبر صفحتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يؤدي الطلاب، السبت 5 يونيو مادة الدراسات الاجتماعية، والأحد 6 يونيو مادة الهندسة وتختم الامتحانات الاثنين 7 يونيو بمادة العلوم.وشدد منير، على اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية من تعقيم وتطهير المدارس يوميا، والالتزام بارتداء الكمامة للجميع، واتباع التعليمات الصادرة بالتباعد وعدم التلاحم والحد من التكدس والتزاحم تطبيقا لخطة الدولة والمحافظة في مواجهة فيروس كورونا.

فيما تابع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء استعدادات المحافظة لعقد امتحان الشهادة الإعدادية بالمحافظة للعام الدراسي 2020 / 2021 التي ستنطلق يوم ٢٩ مايو الجاري بجميع مدن المحافظة.

وأكد المحافظ خلال لقائه محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم، بمكتبه بديوان عام المحافظة بطور سيناء، على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتطهير اليومي للجان الامتحان وتوفير الكمامات والمطهرات داخل اللجان وجه المحافظ جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم لتذليل أية عقبات تواجه القائمين على إدارة أعمال الامتحانات في مدن المحافظة متمنيا النجاح والتوفيق لجميع الطلاب ووضح وكيل وزارة التربية والتعليم أن الامتحانات تبدأ من يوم ٢٩مايو إلى ٣يونيه ٢٠٢١، وأنه بناءً على توجيهات محافظ جنوب سيناء، تم التنسيق بين مديرية التربية والتعليم ومديرية أمن جنوب سيناء، لضمان سلامة واستقرار لجان سير الامتحانات، وتأمين تحركات السيارات المخصصة لنقل الإجابة للطلاب خلال فترة الإمتحانات مضيفاً أن عدد اللجان ٧٣ لجنة امتحانية، موزعة على ٨ مدن بإجمالي ٢٩١١ طالب وطالبة.