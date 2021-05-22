شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة توافق على توريد 6 تانكات أكسجين سعة كل منها 11 ألف لتر ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافقت وزارة الصحة على توريد 6 تنكات أكسجين بسعة 11 ألف لتر/ تانك ، وذلك في إطار الإجراءات التي تنفذها محافظة بنى سويف بالتعاون مع وزارة الصحة، لزيادة السعة التخزينية من الأكسجين وتوفيرها بكميات كافية داخل مستشفيات المحافظة خاصة المستشفيات التي تتعامل مع مرضى كورونا ،

وقال الدكتور محمد غنيم محافظ بنى سويف أن هناك تعاون مثمر بين وزارة الصحة والمحافظة ، والخطة التي تتبناها تنفذها الوزارة في مجال توفير متطلبات مواجهة تداعيات الفيروس وتحسين مستوى الخدمة الصحية بالمستشفيات الحكومية

وأكد محافظ بني سويف على توافر رصيد الأكسجين بالمستشفيات بالشكل المطلوب، سواء الأكسجين السائل والاسطوانات والشبكات البديلة داخل مستشفيات العزل ، وذلك حسب التقرير اليومي الذي يصدر عن مديرية الصحة بالمحافظة، ومؤكدا على أنه يتابع ذلك على مدار الساعة من خلال وكيل وزارة الصحة واللجان الميدانية التي تم تكليفها بمتابعة توافر متطلبات توفير الرعاية الطبية لمرضى كورونا بالمستشفيات.