شكرا لقرائتكم خبر عن ٤٤ محضرا متنوعا لحملات متابعة غلق المحال المخالفة بكفرالشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أعمال لجان المرور بمجالس المدن والمركزة بنطاق المحافظة للتأكد من التزام المحلات والمقاهي والكافيهات والكافتيريات بقرار الغلق، إضافة للحملات الليلية لرفع المخلفات، بالتعاون بين مجالس المدن والمراكز الشرطية، في ظل التنسيق والتعاون بين محافظ كفر الشيخ، واللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء والمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، وتطبيقا للقرار الوزاري بشأن مواعيد فتح وغلق المحلات في التاسعة مساءا وحتى السادسة صباحا بالمحافظات، حرصا على سلامة وصحة وحياة المواطنين.

وتلقى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تقريراً من رؤساء مدن ومراكز المحافظة عما أسفرت عنه حملات غلق المحال، مساء اليوم الجمعة ،في تمام الساعة التاسعة مساء، لليوم السادس عشر على التوالي، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء، لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد، حفاظاً على صحة المواطن، فتمكنت الحملات من تحرير 44 محضراً متنوعاً، للمخالفين بمدن وقرى المحافظة، تنفيذاً لقرارات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال التجارية والمقاهي والكافيهات، ضمن الخطة الشاملة للدولة في مجابهة تداعيات احتمالية العدوى بفيروس كورونا.

وتمكنت حملة مجلس مدينة كفر الشيخ، برئاسة اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ من تحرير 3 محاضر للمخالفين من أصحاب المحال بشرق وغرب العاصمة، وتمكنت حملة مجلس مدينة دسوق برئاسة المهندسة عايده ماضي رئيس مركز ومدينة دسوق من تحرير 22 محضراً للمخالفين بدسوق ،و6 محاضر لعدم ارتداء الكمامات ،وضبط شيشة، وغلق مقبهى وغلق سنتر للدروس الخصوصية ،وتمكنت حملة مجلس مدينة فوه برئاسة وائل فرج من تحرير 3 محاضر للمخالفين من أصحاب المحال بمدينة فوه وقرى المركز ،وتمكنت حملة مجلس مدينة سيدي سالم، برئاسة المهندس شريف هيكل من تحرير محضراً لمخالف من أصحاب المحال.

كما تمكنت حملة مجلس مدينة بلطيم برئاسة اللواء أحمد السنوسي من تحرير محضراً لمخالف من أصحاب المحال، وتمكنت حملة مجلس مدينة الرياض برئاسة المهندس أحمد الشناوي، من تحرير محضراً لمخالف من أصحاب المجال، وتمكنت حملة مجلس مدينة قلين برئاسة على سلامه، رئيس مركز ومدينة قلين من تحرير محضرين لمخالفين،و ولم تحرر حملة مجلس مدينة مطوبس برئاسة جمال فهمي، أي محاضر لأصحاب المحال، لإلتزام أصحاب المحال بقرار الغلق.

كما تمكنت حملة مجلس مدينة الحامول برئاسة جمال يونس،رئيس مجلس المدينة من تحرير محضر لمخالف، كما تمكنت حملة مجلس مدينة بيلا برئاسة برئاسة المهندس أحمد إسماعيل من تحرير محضرين للمخالفين من أصحاب المحال، وحررت حملة مجلس مدينة البرلس برئاسة الدكتور أيمن خلف، محضراً لصاحب محل، وحررت حملة مجلس مدينة سيدي غازى برئاسة هاني يوسف محضراً لصاحب محل مخالف.