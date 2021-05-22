شكرا لقرائتكم خبر عن الاستعانة بخبراء استشعار عن بعد لإنهاء مشكلة التسرب البترول بخليج جمشة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت الشركة العامة للبترول بالبحر الأحمر الاستعانة بخبراء الهيئة القومية للاستشعار عن بعد والمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية لإنهاء مشكلة التسرب البترول بخليج جمشة حيث وقع مسؤولو جهاز البيئة والشركة العامة للبترول برأس غارب بالبحر الأحمر على محضر اتفاق وتنسيق بشأن إنهاء مشكلة التسرب البترولي بالزيت الخام الخفيف والذي حدث بمنطقة خليج جمشة التابعة امتياز الشركة العامة للبترول وذلك بين الدكتورة إيناس أبوطالب رئيس جهاز البيئة والمهندس نبيل عبدالصادق رئيس الشركة العامة للبترول.

فيما واصلت الشركة العامة للبترول عمليات شفط ومكافحة التسرب البترولي بالزيت الخام الذي شهدته منطقة خليج جمشة شمال البحر الأحمر، بالقرب من أحد آبار البترول القديمة التابعة الامتياز الحفر والتنقيب للشركة العامة للبترول، وقررت الشركة العامة استمرار إقامة سياج وحواجز مطاطية لمنع امتداد التسرب لمياه البحر المفتوحة.

واكدت أجهزة وزارة البيئة بالبحر الأحمر عدم امتداد التراب البترولي بالزيت الخام من منطقة خليج حمشة إلى محمية الجزر الشمالية حيث يتم إجراء مسح بري وبحري شواطئ الجزر ومناطق الغوص والشعاب المرجانية بشكل يومي للتأكد من خلو المحمية من أي تلوث بترولي وسرعة وضع حلول نهائية وعاجلة لوقف وإنهاء التسرب البترولي بالزيت الخام بمنطقة خليج جمشة شمال الغردقة ب٦٠ كيلو متر الاستمرار في أعمال المكافحة والشفط للزيت الخام وزيادة مساحة الحواجز المطاطية لمحاصر التسرب البترولي من الامتداد للمياه المفتوحة والتيارات المائية وزيادة عدد العمالة اليومية بموقع التسرب، فيما قام مسؤولو المحميات بإجراء مسح شواطئ محمية الجزر الشمالية للتأكد من عدم امتداد التسرب اليها.

فيما قامت الشركة العامة للبترول زيادة الحواجز المطاطية بنحو ٢٠٠ متر لمنع امتداد الزيت الخام للمياه المفتوحة وتبين أن عدد مناطق التسرب البترولي تصل إلى ٥ مواقع ما بين تدفقات برية وبحرية وكهوف