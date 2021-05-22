"كورونا" في 24 ساعة| تراجع الإصابات في مصر.. والصحة العالمية تكشف تطور جديد في السلالة الهندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة ماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة، الجمعة، تسجيل 1148حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد، ووفاة 52 حالة جديدة.

ويقدم "الخليج 365" في التقرير التالي أهم تلك الأخبار:

الانخفاض مستمر لليوم الرابع.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

وفاة طارق الجيوشي صاحب مطاعم وكافيهات "وردة" إثر إصابته بفيروس كورونا

لقاح كورونا الصيني| وزيرة الصحة توضح حقيقة وجود جرعة ثالثة من "سينوفارم"

الحكومة تكشف حقيقة إرسال وزارة الصحة رسائل وهمية بشأن لقاحات كورونا

ارتفاع عدد ضحايا كورونا في شمال سيناء إلى 173 وفاة

نجاح ولادة قيصرية لمصابة بكورونا في مستشفى المحلة العام

بمشاركة مسلمين وأقباط.. كنائس قبطية تستضيف حملات التطعيم بلقاح كورونا - صور

يسرا تكشف سبب إصابتها بفيروس كورونا ..(فيديو)

الصحة: جاري البدء الفوري في تطيعم نزلاء السجون بلقاح كورونا

إصابة علي الحجار وزوجته بفيروس كورونا

مستشفى مصر للطيران تفتتح وحدة للتطعيم ضد فيروس كورونا

الصحة العالمية تكشف عن تطور جديد في السلالة الهندية لفيروس كورونا

الحكومة الألمانية تصنف بريطانيا كمنطقة خطرة في نقل عدوى السلالة الهندية

تونس: تسجيل 1159 إصابة جديدة بكورونا و52 وفاة خلال 24 ساعة

المملكة المتحدة تسجل 2829 إصابة جديدة و9 حالات وفاة بفيروس "كورونا"

الهند تسجل 259 ألفًا و269 حالة إصابة جديدة بكورونا

نصائح مهمة للتغلب على الكآبة بعد الإصابة بكورونا

أوكرانيا تسجل 4984 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

ألمانيا تسجل أكثر من 8 آلاف إصابة جديدة بكورونا في يوم واحد​