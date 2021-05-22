شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. إعادة فتح الشواطئ العامة أمام المواطنين بالبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعاد اليوم السبت فتح الشواطئ العامة بمختلف مدن البحر الأحمر أمام المواطنين تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء وذلك بعد إغلاقها خلال إجازة عيد الفطر وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار فيروس كوفد 19، وتنفيذا لتعليمات الحكومية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كانت إدارة النادي الاجتماعي بالغردقة قد قررت الثلاثاء الماضي ، اعادة فتح النادي امام الزوار والأعضاء بشكل كامل وذلك بعد إغلاقه خلال اجازة عيد الفطر ، كإجراء احترازي لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

.وأكدت إدارة النادى الاجتماعى بالغردقة أنه تنفيذا لتعليمات مجلس الوزراء وحرصا على سلامة المواطنين المقيمين بالمدينة من أعضاء ورواد النادي، مؤكدين على أن ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار فيروس كوفد 19، وتنفيذا لتعليمات الحكومية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما أعلنت ادارة نادي الرياضات البحرية فتح ابواب النادي امام الاعضاء فقط والسماح مختلف الأنشطة بما فيها حمام السباحة والشاطئ.