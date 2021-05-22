شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة تعديات على مساحة 525 متر بأرمنت غرب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن العميد عبدالله عاشور رئيس مركز ومدينة ارمنت غرب الاقصر بأنه تم رصد عدد ٢ مخالفة تعدي على أرض زراعية بنطاق المركز وازالتهما في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين في البناء.

وأوضح عاشور بأن المخالفة الأولى عبارة عن تعدي بالحفر استعدادا لعمل قواعد خرسانية على مساحة 175 متر، بناحية حوض شلبة فهمى بقرية الرياينة وتمت الإزالة في المهد بردم جميع الحفر على كامل المسطح وإعادة الشيء لأصله.

وأضاف ان المخالفة الثانية تعدي على أرض زراعية بالبناء بالطوب الأحمر والمونة السوداء على مساحة 350 متر بناحية حوض الدهرين بقرية الرياينة وتمت الإزالة في المهد على كامل المسطح، وتم التحفظ على مواد وأدوات البناء ،كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة لهم لعرضها على النيابة العامة.

تمت أعمال الإزالة بمعدات الوحدة المحلية تحت إشراف رئيس القرية ومشرفين التنظيم ومشرف الجمعية الزراعية.

وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظة الاقصر لرؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدي بكل حسم في مواجهة مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية واملاك الدولة وإزالة المخالفات في المهد.