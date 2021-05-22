شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تجاوزت القابضة للرى والصرف الأزمات على مدار السنوات الماضية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الشركة القابضة للرى والصرف ، هى إحدى الشركات التابعة لوزارة الموارد المائية، عانت على مدار سنوات من أزمات مالية، لكن خلال الفترة الماضية تجاوزت هذه المشاكل .. وفى التقرير التالى نرصد تفاصيل المشروعات التي تعمل فيها وكيفية تجاوزها للعثرات

1- تعمل فى تأهيل الترع و أعمال البحيرات بمدينة العلمين الجديدة و تطوير بحيرة المنزلة و حماية الشواطئ و أعمال الصرف المغطى و النقل النهري) ، والتى تعد من المشروعات القومية الكبرى الجارى تنفيذها حالياً ، بما يخدم منظومة الرى على مستوى الجمهورية.

2- تم إعادة هيكلة الشركة القابضة والشركات التابعة لها ، ورفع كفاءة الشركات التابعة إدارياً للإرتقاء بعناصر التشغيل وتحسين الربحية .

2-تم جدولة المديونيات المستحقة علي الشركة القابضة للعديد من الجهات ، الأمر الذى مكن الشركه من تحويل الخسائر السنوية للشركة الى أرباح سنوية ، مع الانتظام فى سداد الضرائب والتأمينات فى مواعيدها المقررة ، وهو الأمر الذى تعذر تحقيقه لسنوات طويلة ماضية .

3 قيمة إيرادات النشاط الجاري عند إنشاء الشركة فى عام 2015 كانت 70 مليون جنيه ، وتضاعفت لأكثر من 13 ضعف لتصل إلى 950 مليون جنيه حالياً ، وهو ما يعكس التطور الكبير فى أداء الشركة القابضة خلال السنوات الماضية.

4- تم بذل مجهودات كبيرة خلال الفترة الماضية لرفع كفاءة المعدات التابعة للشركة وصيانتها ، والتوظيف الجيد لإمكانيات الشركات التابعة سواء من ناحية القدرات البشرية أو المعدات ، الأمر الذي مكن الشركة من التقدم للعديد من المناقصات ، والقدرة على المشاركة فى العديد من المشروعات الكبرى .

5- تم تطبيق التحول الرقمى بالشركة فيما يخص المخازن والسيارات والمعدات لتسهيل عمل متخذي القرار .

6 - تم مواصلة العمل على الرغم من جائحة كورونا مع مراعاة الإجراءات الإحترازية.