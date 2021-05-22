شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا ضيف العرض لمسرحية «ولاد البلد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا العرض المسرحية ولاد البلد، على مسرح قصر ثقافة المنيا .

وأشاد بدور وأهمية الفن، وبخاصة المسرح، كأحد وسائل القوي الناعمة لنشر الثقافة والفكر التنويري وتنمية الوعى لدى الشباب والمساهمة في توضيح الحقائق.

مؤكداً على أهمية الفنون بأنواعها في ترسيخ الوعى، والثقافة والمعرفة لدى المواطنين وبخاصة النشء لخلق جيل جديد قادر على محاربة التطرف الفكري بكافة أشكاله، ومواجهة الإرهاب الأسود، كما شهد العرض عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، ومدير عام فرع ثقافة المنيا.

ويقام العرض في اطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة على محاربة الإرهاب والتطرف والتصدي لهم وتفعيل دور المسرح في مواجهتهم، وبالتعاون مع البيت الفنى للمسرح،

حيث انطلقت فعاليات العرض المسرحي «ولاد البلد» وهو من عروض مسرح المواجهة والتجول على مسرح ديوان عام محافظة المنيا، وذلك خلال الفترة من 20 إلى 25 مايو الجاري الساعة الخامسة مساء.

يتناول العرض العديد من القضايا الهامة منها تضحيات الجيش والشرطة على الحدود وداخل الوطن والهجرة غير الشرعية، والفساد الإدارى والفتنة الطائفية في قالب كوميدي ساخر، تأليف مصطفى سليم، تصميم إضاءة أبوبكر الشريف، استعراضات فاروق جعفر، ومن إخراج الفنان محمد الشرقاوي، وبطولة نخبة من الفنانين الشباب.