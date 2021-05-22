شكرا لقرائتكم خبر عن ثقافة أسيوط تكتشف مواهب الأطفال وتنمي مهاراتهم الإبداعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بقصر ثقافة أحمد بهاء الدين بأسيوط.

تضمنت ورشة لتعليم فنون كتابة القصة القصيرة للأطفال، للقاص عاطف العزازي لتنمية الابداع الادبي لدي الطفل، وورشة فنون تشكيلية لذوي الإحتياجات الخاصة للفنان إبراهيم حسين بعنوان "للقدس رب يحميه".

بجانب ورشة أشغال فنية لعمل منظم برفانات بعلبة شيكولاته صاج قديمة، وخيوط المكرمية الملونة، قدمتها الفنانة مروة شريت.

كما قامت بعمل كارت معايدة للأطفال باستخدام ورق الكانسون الملون والفوم جليتر باستخدام الالوان المبهجة، وورشة فنية مع الفنانة هند محمد لرسم مظاهر الإحتفال بعيد الفطر، وأخري لتعليم الأطفال رسم العين والانف والفم.

كذلك نفذ القصر ورشة لتعليم فن التفصيل والخياطة وكيفية رسم باترون فستان طفلة بوسط وجيبة كشكشة قدمتها سوسن سيد محمود

بالإضافة إلى ورشة لعمل فازة بخيوط الخيش والفستق وبخامات بيئية بسيطة قدمتها نهال عصام الدين.

كما أقيمت عدة ورش لإكتشاف المواهب في مجالات الموسيقي والغناء والفنون الشعبية والاداء الحركي وورشة حكي لقصة اليمامة الذكية لتعليم الاطفال حسن التصرف في المواقف المختلفة واستخدام الذكاء كمنحة من الخالق.