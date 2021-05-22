شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 10 محاضر إشغال طريق عام وتنفيذ 18 قرار إزالة إدارية بإسنا جنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة اسنا برئاسة ابراهيم نصير رئيس المركز حملة مكبرة مساء اليوم على المحلات التجارية والمقاهي بمدينة اسنا، لمتابعة الالتزام بالقرارات الحظر وتحقيق الانضباط العام، وذلك بمشاركة اللواء عبدالمجيد رضوان مساعد مدير أمن الأقصر لفرقة الجنوب، والعميد محمد أبوعايد مأمور مركز شرطة اسنا لمتابعة تطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا .

وخلال الحملة تم المرور على شارع المستشفى الجديدة وشارع النزهة وموقف الاقاليم واحمد عرابي وجسر السيالة ورصدت الحملة التزام المحلات التجارية والمقاهي والكافتيريات بقرار الغلق وخلال الحملة.

وأسفرت الحملة عن تحرير 10 محاضر إشغال طريق ورفع اشغالات الباعة الجائلين، وتنفيذ 18 إزالة إدارية كما تم تحرير 4 محاضر مضبوطات متنوعة، كما تم تطهير وتعقيم شارع جسر السيالة والنزهة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب بإسنا.

حملات فى شوارع اسنا

وفي سياق متصل تم المرور على شوارع قرية الشغب للتأكد من التزام المحلات بقرار الغلق كما تم عمل حملة نظافة بالطريق الرئيسى ومدخل قرية الشغب ومحيط مدرسة ابو بكر الابتدائية.

وشارك في الحملة كلا من صباح منصور وعبدالرحيم عبدالدايم طايع نائبا رئيس مركز ومدينة اسنا ونقيب سيد عبدالحفيظ مركز شرطة اسنا وأحمد إبراهيم شرطة مرافق اسنا، وياسر عشاوى مدير شركة مياه الشرب بإسنا، وعزيزة آدم رئيس قرية الشغب، ومختار عبدالمنعم مدير قسم الاشغالات بالمركز، ومسئول رخص المحلات.