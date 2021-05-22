محاكمة 4 متهمين في "أحداث المطرية" السبت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تنظر الدائرة الخامسة إرهاب، اليوم السبت، محاكمة 4 متهمين في القضية رقم 406 لسنة 2021 جنايات المطرية، فى اتهامهم بحيازة مواد مفرقعة وقذائف "أر بى جى".

تعقد الجلسة بمجمع المحاكم بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبدالمنعم، والدكتور على عمارة.

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين، تمويل الجماعة الإرهابية التى أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون.