رئيس العاشر من رمضان يتفقد الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم ضمن المبادرة الرئاسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

تفقد المهندس أحمد عمران أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر، مشروع سكن لكل المصريين – محور منخفضي الدخل "الإعلان العاشر" بالمدينة، تمهيدًا لتسليمها لمستحقيها يونيو المقبل، يرافقه مسئولو الجهاز والمشروع والشركات المنفذة للأعمال، في إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالمتابعة الدورية لمشروع المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" ومشروعات البنية التحتية بكافة المدن الجديدة.

واستهل عمران، ومرافقوه جولتهم بتفقد أكثر من 11380 وحدة سكنية بمنطقة "حي الأندلس" في شرق المدينة بالقرب من طريق مصر – الإسماعيلية الصحراوي، للتأكد من توفير كافة المرافق بالحي، ومتابعة أعمال الطرق الداخلية والخارجية، موضحًا أنه تم الانتهاء من تنفيذ 7600 وحدة سكنية جاهزة للتسليم.

كما تفقد رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان 3700 وحدة سكنية جارٍ الانتهاء من تنفيذها بالحي الـ33، وتابع أعمال المرافق والطرق بالحي.