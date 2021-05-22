شكرا لقرائتكم خبر عن القرار .. فيلم يعرض بثقافة المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة المنيا

حيث نظم بيت ثقافة جاهين محاضرة تثقيفية بعنوان «دور الجيش والشرطة» في حماية الوطن حاضرها الشاعر مختار عبدالفتاح رئيس نادى أدب المنيا

عن الجيش والشرطة حيث أنهما يمثلان جناحا الأمن في أي دوله تريد أن تتقدم، وأن يا نعم أبنائها بالأمن والأمان في ظل متغيرات سياسية يشهدها العالم بأسره، وأن وجود جيش قوي، وشرطة قوية يعطي رسالة ردع لأى عدو يريد أن ينال من الوطن

ونظمت مكتبة إبوان الثقافية محاضرة عن العمل الحر freelancer وكيف أنجز في مجال عملى، حاضرها جمال أحمد، كما عقد بيت ثقافة العدوه لقاء مع أصدقاء مكتبه الطفل وقراءة القصص.

نظمت مكتبة شم البحرية ورشة فنية رسم وتلوين مع ايناس رمضان محمد، وقدم قصر ثقافة مغاغة عرض لفيلم تسجيلى «القرار» واستعرض الفيلم، القرارات المصيرية المؤثرة في عمر الوطن والتي كان لها الأثر الأكبر في تغيير مسار التاريخ والحفاظ على كيان الدولة المصرية، وكان أبرزها قرار عبور قناة السويس وإستعادة الأرض في حرب 6 أكتوبر 1973، وقرارات البناء والتنمية الحقيقية لتغيير الواقع إلى غد أفضل ومستقبل مشرق وتوفير الحياة الكريمة للمصريين، بجانب عرض لفيلم سينما للأطفال بعنوان «أمير ورحلة الاساطير».

وأعد بيت ثقافة بنى مزار ورشة فنية التعبير عن فرحة العيد من تنفيذ شيرين عادل فوزي، وناقشت مكتبة قلوصنا الثقافية كتاب بعنوان اعرف قلبك تأليف الدكتور رفعت كمال، ناقشته ماريان حنا، كما نظمت مكتبة الشيخ مسعود ورشة فنية تنفيذ أماني رزق شحاتة.

ناقش بيت ثقافة ديرمواس كتاب «حكاية مشعلى الثورات» تأليف أحمد بهاء الدين، ناقشه محرم عبدالغنى تناول الكتاب ثوره ٢٥ يناير و٣٠ يونيو، وأقامت مكتبة بلهاسة الثقافية محاضرة بعنوان «النظافة الشخصية وكورونا وأهمية الإجراءات الإحترازية» حاضرها محمد عبدالصالحين وتحدث عن أهمية النظافة الشخصية والإهتمام بالإجراءات الإحترازية والتطهير والتعقيم وإرتداء الكمامات

قدمت مكتبة إسحاق الثقافية سرد قصة بعنوان «حرف النون يبتسم» تأليف محمد عبدالحافظ ناصف ناقشتها آيات عبدالحكم، وناقش بيت ثقافة ديرمواس كتاب بعنوان «الشبيهان مبارك وبن على» تأليف محمد كارم، ناقشه يسرى عبدالصبور، بجانب مناقشة كتاب بعنوان «الطريق إلى مكة» تأليف مرزوق هلال، ناقشته أمال أحمد، كما ناقشت مكتبة الطفل والشباب بالروضة كتاب «شجاعه في الغابه».

ونظم بيت ثقافة صندفا ورشة فنية تشكيلات بالصلصال مع هالة جلال محمد، بجانب محاضره تثقيف علمى عن موضوع «ختان الإناث» حاضرها الشيخ رمضان معتمد عبدالعظيم وتحدث عن أضراره والأثار المترتبه عليه

كما قدمت مكتبة العمارية الغربية مسابقة معلومات عامة للأطفال وذلك مع جيهان خيرى عبدالغنى.