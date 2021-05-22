شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «مدينة الأقصر» يتابع أعمال إنارة طريق منطقة جبانة طيبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر أعمال إنارة طريق جبانة طيبة خلف منطقة موقف أرمنت، موضحا أنه تم تكليف رئيس حي جنوب بالاهتمام برفع كفاءة الإضاءة العامة بنطاق الحي، إضافة إلى تكثيف الأعمال الدورية لصيانة الأعمدة بجميع مناطق الحي المختلفة ورفع 20 طن من المخلفات .

كما تابع «لطفي» أعمال حملة نظافة مكبرة، بقيادة نائب رئيس الحي لشؤون النظافة، بجميع شوارع منطقة جنوب بالوردية الليلية، لرفع كفاءة النظافة بالحي وتقديم أفضل خدمة للمواطن الأقصري، حيث أستمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت .

وأسفرت عن رفع جميع التجمعات والقمامة والمخلفات وتفريغ الصناديق ورفع كفاءة المنطقة بالكامل .