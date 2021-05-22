شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» وتداعياتها الجسدية والنفسية.. ندوة إرشادية بجامعة مطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم مركز الإرشاد النفسي بجامعة مطروح، مساء الجمعة الموافق الحادي والعشرين من مايو ٢٠٢١، تحت رعاية الدكتور مصطفى النجار رئيس الجامعة، ندوة إرشادية بعنوان «الموجات المختلفة لفيروس كورونا المستجد وتداعياتها الجسدية والنفسية»، عبر تطبيق مايكروسوفت تيمز.

حاضر فيها الدكتور شادي أبوالسعود مدير مركز الإرشاد النفسي بالجامعة، الدكتورة نورة الرفاعي مدرس الباطنة بكلية التمريض، الدكتورة سهام صالح مدرس الأطفال بكلية التمريض، بمشاركة الدكتور صلاح عسران القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمهتمين بموضوع الندوة من المجتمع.

هدفت الندوة إلى التعريف بالموجات المختلفة لفيروس كورونا المستجد، رؤية في مستوى تباين الأعراض بين العاديين وذوي الأمراض المزمنة، الآثار النفسية والجسدية للإصابة، آليات وسبل تحصين أنفسنا ضد العدوى، أشهر الاضطرابات النفسية للمتعافين.

وتناولت الندوة التأكيد على أهمية زيادة الوعي بطرق الوقاية من فيروس كورونا المستجد من التهوية الجيدة، عدم التصافح بالأيدي، تجنب ملامسة العينين والأنف والفم، عدم التواجد في الأماكن المزدحمة، مراعاة التباعد الاجتماعي، استخدام المطهرات الكحولية، ارتداء الكمامات الطبية.

وخلال الندوة تم التعريف بالإجراءات الواجب اتخاذها عند الشعور بأعراض الفيروس، من العزل المنزلي حتى في حالة وجود أعراض خفيفة مثل السعال والصداع، وما يجب القيام به في حالة زيادة تلك الأعراض.

كما تناولت الندوة طرق تعزيز الجهاز المناعي مثل التعرض لأشعة الشمس، تناول وجبات غذائية متوازنة، تقليل السكريات، ممارسة التمارين الرياضية، اتباع العادات الصحية السليمة، تجنب الاستخدام المفرط للمضادات الحيوية، تقليل الضغط النفسي.