شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 15 شخصا غير ملتزمين بارتداء الكمامات فى أرمنت غرب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح العميد عبد الله عاشور رئيس مركز ومدينة ارمنت، بأن الحملة التى قام بها رجال الوحدة المحلية لمتابعة تطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا .

وأشار عاشور الي ان الحملة تمكنت من ضبط 15 مواطن غير ملتزمين بالإجراءات الاحترازية من عدم ارتداء الكمامات الطبية وتم التصالح الفورى من أجل حمايتهم من فيروس كورونا .

وأكد عاشور على تكثيف المتابعة الدورية من الوحدة المحلية وكافة الجهات المعنية خلال الأيام القادمة لتأكيد التزام كافة المواطنين والمحال التجارية وما يوازيهم بتنفيذ مواعيد الغلق خلال المدة المقررة لمواجهة فيروس كورونا .