شكرا لقرائتكم خبر عن اتخاذ إجراءات قانونية ضد 6 محال وتحرير 12 محضرا لعدم ارتداء الكمامات بشمال الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن العقيد احمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الاقصر ان السلطات المحلية لمركز ومدينة الزينية بقيادة يوسف جلال نائب رئيس المركز، شنت حملة مكبرة بالتنسيق مع مركز شرطة طيبة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية من فيروس كورونا.

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 6 محاضر غلق لمحلات تجارية بعد المواعيد الرسمية، وعدد 10 محاضر اشغال طريق، وعدد 12 محضر عدم ارتداء كمامة في المواصلات العامة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين في عدم تطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا .