شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأسنان تطلق تدريبات لإعداد مساعدين للأطباء بالعيادات لإتاحة فرص عمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان، عن إطلاقها دورة تدريبية خلال أيام لإعداد مساعدين لأطباء الأسنان بالتعاون مع كلية التمريض وكلية طب الأسنان، وذلك لتوفير الدعم والمساعدة للطبيب فى إدارة عيادات الأسنان وخاصة المهام الروتينية ورعاية المرضى، وتأهيل مساعدى أطباء الأسنان لرفع جودة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى داخل عيادات الأسنان، بالإضافة إلى إتاحة فرص عمل للشباب.

وحددت النقابة، مجموعة من الشروط للإلتحاق بهذه الدورة، من بينها: الحصول على الثانوية العامة أو الأزهرية وما يعادلها "تجارى- صناعى – زراعى – فندقى- تدريب مهنى"، وخريجى الجامعات، وألا يقل السن عن 18 عام ولا يزيد عن 35، وأن يتحلى المتقدم بالأمانة والإلتزام والقدرة على التنظيم وحسن التصرف والتواصل الجيد.

وأشارت نقابة الأسنان، إلى أن مهام مساعد طبيب الأسنان، تتمثل فى: تجهيز المرضى قبل العرض على الطبيب، تحديد الأدوات والمعدات اللازمة التى يحتاجها الطبيب، تعقيم الأدوات وفقا للوائح الخاصة باجراءات التعقيم، مساعدة الطبيب فى التعامل مع الحالات، المحافظة على غرفة الأسنان فى حالة نظيفة وجيدة التجهيز، مؤكدة ضرورة المعرفة الجيدة بأدوات طب الأسنان ومبادئ مكافحة العدوى والتخلص من النفايات، وإجادة برامج الكمبيوتر.

وأوضحت أن مدة الدورة التدريبية 42 ساعة، ويتم إجراء اختبار نظرى فى أخر الدورة وللحصول على الشهادة لابد من اجتياز الامتحان بمجموع لا يقل عن 60%.