شكرا لقرائتكم خبر عن رياح وأمطار وانخفاض الحرارة .. حالة الطقس من السبت إلى الخميس 27 مايو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من السبت 22 مايو إلى الخميس 27 مايو 2021، حيث تنخفض درجات الحرارة ويسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائلٌ للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وشديدُ الحرارة على جنوب الصعيد، لطيفٌ ليلًا شمالًا ومعتدلٌ جنوبًا وذلك خلال الأيام المقبلة.

وتكون درجة الحرارة على القاهرة الكبرى السبت 30 درجة بينما تكون الأحد 31 درجة.

وتنشط الرياح على العديد من المناطق طوال هذه الأيام.

- حالة الطقس السبت 22 مايو 2021:

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من شمال وجنوب سيناء على فترات متقطعة 30% تقريبا.

- حالة الطقس الأحد 23 مايو 2021:

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

- حالة الطقس الاثنين 24 مايو 2021:

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

- حالة الطقس الثلاثاء 25 مايو 2021:

نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

- حالة الطقس الأربعاء 26 مايو 2021:

نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

- حالة الطقس الخميس 27 مايو 2021:

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

وفيما يلي خريطة حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة من السبت 22 مايو إلى الخميس 27 مايو 2021.