شكرا لقرائتكم خبر عن كاتبة فلسطينية: أشلاء الضحايا لا زالت مبعثرة علي الأرض وتحت الأنقاض (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الكاتبة الصحفية الفلسطينية سحر نصار، إن ما وحد الشعب الفلسطيني في حربه الأخيرة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، هي حب الأرض والدفاع عن المقدسات « القدس والمسجد الأقصى» والمقاومة.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية من غزة مع الإعلامي مصطفى بكري، مقدم برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الفلسطينيين أصحاب ارض وقضية وتم التعدي على الشيوخ والنساء والأطفال وهو ما يقوي صمودهم ضد ما يتعرضون له.

وأشارت الكاتبة الصحفية الفلسطينية سحر نصار، إلى أنه لم يكن أمامهم إلا أن يعتمدوا على أنفسهم والدفاع عن أنفسهم بأنفسهم بعدما تخلى عنهم الجميع، مردفة «وقفة الجماهير العربية والإعلام دفعهم لمواصلة الدفاع عن بلدهم».

وأوضحت أن أشلاء الضحايا لا زالت مبعثرة على الأرض وتحت الأنقاض وكذلك أثاث المنازل وبقايا حطامها بعدما قصفته طائرات الاحتلال.

وأشادت بدور الحكومة المصرية لتعزيز وقف إطلاق النار، متمنية الوصول إلى هدنة تمكن الفلسطينيين من الحصول على حقهم في الأمان والاستقرار ولكن ليس على حساب الفلسطينيين.

واختتمت، نسعى للسلام بما يعزز حقوقنا المشروعة في أرضنا ومقدساتنا وحريتنا وأرضنا، داعية أن تكلل المبادرة المصرية وجهودها لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.