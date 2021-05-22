شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يشدد على الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا بالشواطيء والمتنزهات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، على الاستمرار في تطبيق القرارات السابقة لمجلس الوزراء حتى نهاية مايو الخاصة بغلق المحال، في تمام الساعة التاسعة مساء، وإعادة فتح الحدائق والمتنزهات والشواطئ بإجراءات احترازية.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه وجه بالاستمرار في تطبيق القرارات الصادرة من مجلس الوزراء والخاصة بقرارات الغلق وذلك حتى نهاية شهر مايو الجاري، باستثناء القرار الخاص بالحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة، مؤكداً أن مجلس الوزراء رئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قرر إعادة فتحها وإتاحتها غداً السبت، لاستقبال المواطنين شريطة الالتزام بكل حسم بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وأنه رئيس مدينة مصيف بلطيم، بتطبيق الإجراءات الاحترازية من تباعد وارتداء الكمامات، واستمرار التعقيم والرش للشواطئ ،وتمشيط المشايات بمعدات اللوادر وتمهيدها لكبار السن وذوي الهمم، ومنع الإشغالات في مناطق تواجد المصطافين، مشدداً على أن الكورنيش خاص بالمصطافين، موجهاً بمنع مرور السيارات بجوار الشواطئ الستة المطلة على البحر، وتأمين المناطق التي بها ألعاب الأطفال.

وأضاف محافظ كفر الشيخ ،أنه وجه بالاستعانة بالطفطف كتجربة، لتيسير حركة المواطنين ،مشدداً على أن يكون هناك تباعد بين مستقبليه، كما وجه بفتح الصيدليات وتأمينها وفتحا، وتشغيل الوحدات الصحية بالمصيف «وحدة طب الاسرة بالأول والنرجس، وتوفير كافة الأدوية والأدوات اللازمة، كما شدد على تواجد سيارات الإسعاف بالمصيف، بالإضافة لتمركز سيارات إسعاف على الطريق الدولي الساحلي

وقال أحمد السماحي، المتحدث الرسمي للمحافظة، أن محافظ كفر الشيخ وجه العميد هاني محمد عبدالقوي، ونوابه بالاستعدادات بشأن إعادة فتح الشواطئ العامة في ضوء قرارات رئاسة مجلس الوزراء. مؤكدا على ضرورة المتابعة اللحظية لتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية بكل حزم، وفرض غرامات فورية على المخالفين لها، بأنه بناء على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، شملت الاستعدادات؛ إلزام مستأجري الشواطئ بتطبيق الإجراءات الاحترازية التي أصدرها مجلس الوزراء، وفرض الغرامات على مستأجري الشواطئ المخالفة لتطبيق الإجراءات الاحترازية ،قد تصل إلى فسخ التعاقد، وإلزام أطقم عمال الشواطئ بارتداء الكمامات، وتوعية المواطنين بارتدائها في حال التواجد على رمال الشواطئ، وتوزيع نشرات توعية على رواد الشواطئ للتذكير بالإجراءات الواجب اتخاذها، والتنبيه على منافذ البيع بالشواطئ باستخدام أدوات أحادية الاستعمال عند تقديم المشروبات أو الأطعمة، والالتزام بوجود جهاز قياس درجات الحرارة على بوابات الشواطئ، والتأكد من وجود مسافات بينية ٤ متر بين كل شمسية وأخرى، والتعقيم المستمر والدائم لدورات المياه، مؤكدًا على المرور المستمر من قبل إدارة المصيف والمتابعة على الشواطئ للتأكد من التزام الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأكد السماحي ،كما وجه محافظ كفر الشيخ، رئيس مصيف بلطيم ،بالإشراف على أعمال الرش وتطهير الحدائق العامة والشواطئ الستة لاستقبال المصطافين، ومخاطبة الشرطة لتأمين داخل وخارج المصيف بناء على تعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تم وضع اللافتات الارشادية واللوحات ،لمناشدة المواطنين باتباع الإجراءات الاحترازية، وتجهيز مكبرات الصوت بجميع الشواطئ، لتحذير هم وجاري تمهيد ورصف بوابتي الأمل والسلام.