شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع ديوان نسيت أنساك بثقافة القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بالقليوبية مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، حيث أقام قصر كفر شكر، حفل توقيع ديوان «نسيت أنساك» للشاعر سمير البحيري، الفائز بمسابقة النشر الإقليمي عن محافظة القليوبية، أدار اللقاء الشاعر إبراهيم السمري، بحضور مدير عام الفرع، كما عقد نادي الأدب ببيت ثقافة شبين القناطر أمسية أدبية بحضور أعضاء النادي، تناولت الحديث عن المسرح الشعري في مصر وأهم رواده، أعقب ذلك أمسية شهرية حيث القى الشاعر محمد فوزي حمزة، مجموعة من القصائد ومنها «القصيدة النبوية، نور الجنة» بينما القى د. محمد إسماعيل قصيدة بعنوان «الكلام الذي يقترب»، واختتم اللقاء بقصيدتين للشاعر مجدي صالح بعنوان «شعب، استشهاد».

بثت صفحة الفرع الرسمية عرض لفرقة الموسيقى العربية بقصر ثقافة بنها، بقيادة المايسترو أحمد يسري، بينما أعد قسم المكتبات بالفرع مراجعة للمجموعة القصصية «بنت الشيطان» تأليف محمود تيمور، بصوت عمار النجار، كذلك قدم بيت ثقافة الخانكة ورشة حكي لقصة «اللعب مع الظلال» بصوت نورا أحمد.