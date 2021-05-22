شكرا لقرائتكم خبر عن خطر الإرهاب بثقافة الجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم الفعاليات الثقافية المتنوعة بفرع ثقافة الجيزة، حيث عقدت مكتبة أطفيح لقاء حواري حول «خطر الإرهاب على الدولة ودور الفرد في مواجهته»، تحدث خلاله مسؤول النشاط حول ضرورة محاربة الإرهاب، والوقوف صفا واحدا ضد الإرهاب بجميع أشكاله وأنواعه المختلفة، وآليات مناهضة الإرهاب ومنها: تطوير التعليم والمناهج الدراسية بحيث ترسخ لقيم التسامح وقبول الرأي الآخر.

ضمن فعاليات مبادرة نقرأ لنرتقي، ناقش بيت ثقافة أوسيم كتاب بعنوان «دراسات في الحضارة الإسلامية» تأليف عبدالعزيز الشناوي، الذي يتناول دور الأزهر الشريف في الثقافة الإسلامية، وكونه علامة مضيئة بارزة في تاريخ الاسلام وفي تاريخ مصر على السواء وفي تاريخ الامة الاسلامية، حيث شارك الأزهر في صنع الاحداث بمصر والمنطقة العربية بل والعالم الاسلامي ومن أشهر رجاله رفاعة الطهطاوي وسعد زغلول وعلي مبارك والشيخ محمد عبده والشيخ المراغي والشيخ مصطفى عبدالرازق والشيخ شلتوت والشيخ عبدالحليم محمود.

ناقشت مكتبة الطفل والشباب بالاقواز كتابين، الأول بعنوان «تربية الاطفال في الاسلام» تأليف حبشى فتح الله الحفناوى، والآخر بعنوان «الصديقات الثلاث» تأليف محمد عطية الابراشي، فيما ناقش بيت ثقافة طموه كتاب بعنوان «أسوان» تاليف عبدالقادر عبدالعزيز، دارت المناقشة حول سكان محافظة أسوان وطبيعتها الجغرافية، وامكانات التنمية الإقتصادية للمحافظة، وناقش بيت ثقافه صفط اللبن كتاب بعنوان «الحياة تبدأ بعد الموت» تاليف أسامة محمد إبراهيم، بينما ناقشت مكتبة أم خنان كتاب بعنوان «نحو ثقافة برلمانية» تاليف محمد عتريس، الذي يطرح أشكال ونظم الحكم السياسية بالعالم، ومنها الدولة الفدراليه التي تتكون بمقتضي اتفاق بين وحدات سياسية تتنازل عن سلطتها الفردية لحكومة مركزية، والاتحاد الكونفدرالي وهو تحالف عدد من الأمم أو الدول، والملكية وهو حكم يكون وراثيا، والنظام الجمهوري وهو شكل من أشكال الحكم الذي ينص على أن السيادة للجميع.

عقد بيت ثقافة المتانيا لقاء حواري حول كتاب «مولد الكون» تأليف مدوح غالي، بينما أقام قصر ثقافة الجيزة ورشة لتعليم فن الباليه، فيما اقامت مكتبة الناصرية ورشة حكي لقصة «حول مآذن القاهرة» تأليف هشام الجبالي، والتي تحكي عن فترة دخول جوهر الصقلي قائد جيوش الفاطمين إلى مصر لتيسير حكم العباسين على الأراضي المصرية لقرابة مائتين وعشرين عام، كما قدم قصر ثقافة العياط مسابقة ثقافية حول عواصم بعض الدول العربية والأجنبية .