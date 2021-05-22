شكرا لقرائتكم خبر عن تربية موسيقية أسوان تحصد المركز الثاني على مستوى الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصل توجيه التربية الموسيقية بمديرية التربية والتعليم بأسوان، على المركز الثانى على مستوى الجمهورية في مسابقات الشتاء للعام الدراسى ٢٠٢١/٢٠٢٠ مرحلة إبتدائية، والمركز الثانى أيضًا جمهوريًا من ذات المسابقة مرحلة الثانوية.

وقدم الدكتور خالد قبيصي وكيل وزارة التعليم باسوان التهنئة لمعلمى التربية الموسيقية والطلاب المشاركين في هذه المسابقة من المرحلتين، معربًا عن سعادته بالحصول على مركزين جمهوريين في مسابقة متميزة للتربية الموسيقية.