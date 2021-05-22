شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 10 أشخاص في مشاجرة بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت قرية الإسماعيلية بمدينة كوم أمبو بأسوان، اليوم مشاجرة بين عائلتين أسفرت عن إصابة 10 اشخاص تم نقلهم لمستشفي كوم أمبو وتمكنت الشرطة من السيطرة على الوضع وضبط طرفي المشاجرة .

وكان بلاغا وصل إلى مركز شرطة كوم امبو، يفيد بنشوب مشاجرة بين عائلتين بقرية الاسماعيلية استخدم فيها الشوم والطوب والسنج، وأسفرت عن 10 مصابين نقلوا لمستشفى كوم أمبو لتلقي العلاج وتمكنت الشرطة من السيطرة على المشاجرة والقبض على عدد من الطرفين، وتبين أن المشاجرة وقعت بين الطرفين بسبب احتكاكات الشباب داخل القرية .