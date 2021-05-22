شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء تتابع توريد القمح في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالوادى الجديد، إنه في إطار التعاون المشترك بين مديرية الزراعة برئاسة والهيئة القومية لسلامة الغذاء ومديرية التموين، تواصل اللجنة المشكلة لإستلام القمح المتابعة المستمرة .

وقال، إن الدكتور علي بكر مدير فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة اسيوط اجرى متابعة لجان أستلام القمح المحلي بالوادي الجديد وسير العمل بلجان استلام القمح المحلي بمواقع التخزين المختلفة بحضور أعضاء لجنة الإستلام .

وأكد، إنه تم المرور على صومعة الخارجة واشاد باعمال لجان استلام القمح وحسن سير العمل باللجان والتأكيد على إتخاذ الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، بجانب سحب عينات متجانسة وممثلة لكمية القمح الموردة وتحري الدقة في درجات التقريط المختلفة المعطاه للعملاء ورفض استلام اي كميات قمح موجود بها رمال او زلط.

وشدد على إتخاذ كافة الاجراءات القانونية بضبط اي كميات قمح مخلوطة بقمح مستورد أو قمح قديم لموسم سابق وذلك بالتعاون المشترك مع عضو مديرية الزراعة ورئيس اللجنة عضو مديرية التموين وكافة اعضاء اللجنة المشكلة لاستلام القمح

مشيرا إلى الكميات الموردة داخل وخارج المحافظة بلغت 197530طن .