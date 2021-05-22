شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو عبدالجليل: بتمنى الموت ومتصالح مع نفسي فيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب الفنان عمرو عبدالجليل عن رضاع بما قدمه من أعمال خلال مشواره الفني، لافتا إلى أنه قدم أكثر من 100 عمل فني استطاع بها أن يثبت نفسه.

وأضاف عبدالجليل، خلال لقائه مع الإعلامية «قصواء الخلالي» في برنامج «المساء مع قصواء» المذا على فضائية «ten»، أنه بعد تلك الرحلة أصبح يفكر في الراحة، مؤكدا أنه يتمنى الموت ومتصالح مع نفسه في هذا الأمر ولا يخاف من الموت.

وأشار إلى أنه رغم تلك الشهرة التي حققها إلا انها يعيش حياته سعيدة هادئة، وكل ذلك نتيجة حالة الرضا بالله وعدم الجرى خلف جني الأموال، قائلا: «الحمد لله عايش مبسوط ومرتاح البال ومبشغلش بالي بالفلوس لأني متأكد إن رزقي على ربنا».

وأوضح أن كل عمل يقدمه ياخذ منه جهد كبير وتفكير، في حين أن العمل لا يضيف له إلا الشخصية الجديدة التي يقدمها، لافتا إلى أن أكثر الأعمال التي استفاد منها هو فيلم «حين ميسرة» الذي قدمه للجمهور في الشكل الكوميدي، لأنه لم يكن أحد يتصور أنه سيقدم عمل كوميدي في يوم من الأيام.