أخبار مصر

أجواء ربيعية ممتعة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت

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محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد أجواء ربيعية ممتعة، حيث يسود السبت، طقسًا معتدلًا على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، وشمال الصعيد حار على جنوب سيناء شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا.

كما من المتوقع أن يكون الطقس لطيفًا على شمال البلاد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ليلًا، كما تنشط الرياح الشمالية الغربية على كافة الأنحاء.

وهناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من شمال وجنوب سيناء على فترات متقطعة بنسبة سقوط 30%.
هيئة الأرصاد الجويةهيئة الأرصاد الجوية

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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