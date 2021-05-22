لقاح كورونا الصيني| وزيرة الصحة توضح حقيقة وجود جرعة ثالثة من "سينوفارم"

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

علقت وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، على ما تم تداوله من أنباء حول إعطاء جرعة ثالثة من اللقاح الصيني "سينوفارم".

وقالت الوزيرة، في تصريحات لبرنامج "الحكاية" تقديم الإعلامي عمرو أديب، إنه من غير المنطقي الحديث عن الأمر، لإن منظمة الصحة العالمية أجازت اللقاح بعد اختبار جرعتين فقط، وبالتالي من المبكر بشكل كبير الحديث عن جرعة ثالثة من أي لقاح لفيروس كورونا.

وأكدت الوزيرة، أن منظمة الصحة العالمية أجازت استخدام لقاح "سينوفارم" بعد تجربته لمرحلتين فقط، من أربع، وبالتالي من المبكر الحديث عن إعطاء جرعة ثالثة من أي نوع من اللقاحات المتوفرة حاليًا.​