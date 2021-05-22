الأرصاد تكشف تفاصيل ظاهرة ساعدت على تلطيف درجات الحرارة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، درجات الحرارة المتوقعة على أنحاء الجمهورية، وبعض الظواهر الجوية.

ووفق بيان للهيئة، سجلت المحطات التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية، نشاطًا نسبيًا للرياح على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد تعمل على تلطيف الإحساس بالحرارة.

وجاءت درجات الحرارة وسرعة الرياح كالتالي:

القاهرة 29 درجة وسرعة الرياح 14عقدة،

الإسكندرية: 22 درجة وسرعة الرياح 11عقدة

مطروح: 21 درجة وسرعة الرياح 17 عقدة،

أسيوط: 33 درجة وسرعة الرياح 14عقدة،

الأقصر: 35 درجة وسرعة الرياح 6 عقدة،

شرم الشيخ: 34 درجة وسرعة الرياح 14 عقدة.