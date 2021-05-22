شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو عبدالجليل يعلن رغبته في اعتزال الفن: أشعر بالملل من «الدوشة ووجع الدماغ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الفنان عمرو عبدالجليل، عن رغبته في اعتزال الفن والبعد عن الأضواء، قائلا: «بفكر كل فترة والتانية إني اعتزل الفن».

وأضاف عبدالجليل، خلال برنامج «المساء مع قصواء» المذاع على فضائية «ten»: «أصبحت أشعر بحالة من الملل من الدوشة ووجع الدماغ»، لافتا إلى أن كل تفكيره خلال تلك الفترة هو في كيف يعيش في هدوء واستقرار.

وأشار إلى أنه يحب المسرح كثيرا، لكنه لم يجد العمل المناسب الذي يقدمه رغم كثرة الأعمال التي عرضت عليه.

وأوضح أنه لا يوجد ما يعرف باسم دور كبير أو دور صغير، ولكن يوجد دور مميز يثبت الفنان فيه نفسه، ودور غير مميز.