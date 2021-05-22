شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية يتابع الاستعدادات النهائية لاستقبال مرتادي الشواطئ (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الجمعة، مع جميع الأجهزة التنفيذية والمعنية، الاستعدادات النهائية لاستقبال المواطنين علي شواطئ محافظة الإسكندرية. وذلك تنفيذا للقرارات الأخيرة التي أصدرتها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد برئاسة رئيس مجلس الوزراء، بشأن إعادة فتح الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة وإتاحتها لاستقبال المواطنين شريطة الإلتزام بكل حسم بالإجراءات الاحترازية.

وتنفيذا لتوجيهات المحافظ؛ اجتمع اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمستأجرى الشواطئ، حيث شدد خلال الإجتماع علي ضرورة الإلتزام بكافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التي إتخذتها الدولة ومنها ارتداء عمال الشواطئ الكمامات وتوافر أجهزة لقياس الحرارة علي البوابات وتوافر عمال الانقاذ والغطاسين علي الشواطئ ووجود مسافات بينية ٤ متر بين كل شمسية وأخرى، وكذلك وجود مواد مطهرة لتطهير دورات المياه بصفة دورية والالتزام بالأسعار المحددة بكراسة الشروط.

وأكد علي المرور المستمر لمفتشي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف علي الشواطئ للتأكد من التزام الجميع بتطبيق الاجراءات الاحترازية.

وأصدرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف عدة توجيهات للمواطنين بشأن منع الإستغلال اهمها ،ان تكون أسعار تذاكر الدخول طبقا للتسعيرة المحددة لا يدفع أى مواطن مبالغ إضافية عند استعمال دورة المياة أو غرفة تغيير الملابس، ومنها ان يكون سعر تذكرة الدخول مدون علي التذاكر د مع عدم دفع اكراميات بالإكراه لعمال الشماسي.

شواطئ

شواطئ

شواطئ