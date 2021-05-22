شكرا لقرائتكم خبر عن المفتي: أحد قادة «داعش» اعترف بقراءة كتاب لسيد قطب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إنه كان في مرحلة سابقة يقول بوجود خيط رابط بين التنظيمات الإرهابية على مستوى العالم بمسمياتها المختلفة.

وأضاف المفتي، خلال برنامج «نظرة» على قناة صدى البلد، أن أحد قادة داعش اعترف بقراءة كتاب لسيد قطب، ما يؤكد أن فكر الإخوان هو مرجعية لهذه الجماعات.

وأكد علام أن يوسف القرضاوي قال في شهادته إن سيد قطب هو من قاد فكرة التكفير في حد ذاتها، مضيفا أن أبوبكر البغدادي زعيم تنظيم داعش كان من الإخوان.

وأشار مفتي الجمهورية إلى أن فكر الإخوان موجود ومتغلغل في الجماعات الإرهابية.