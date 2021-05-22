شكرا لقرائتكم خبر عن المفتي: الجماعات المتطرفة تتخذ الدين مطية لتحقيق مصالح خاصة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن مرصد الفتاوى التكفيرية أكد العلاقة بين الإخوان وكل التنظيمات الإرهابية.

وأضاف علام، خلال برنامج «نظرة» على قناة صدى البلد، أنه تم الاستنتاج من خلال تقارير تمت كتابتها في مرصد الفتاوى التكفيرية وتم إصدارها، أن هناك علاقة وصلة بين الإخوان والتنظيمات الإرهابية.

وكشف مفتي الجمهورية أن الجماعات المتطرفة تتخذ الدين مطية من أجل تحقيق مصالح خاصة.