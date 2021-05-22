شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تقدم أضخم قافلة مساعدات لقطاع غزة تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - 130 شاحنة محملة بعدد 2500 طن مواد غذائية وأدوية، وألبان اطفال، وملابس، ومفروشات، وأجهزة كهربائية.

تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، قدمت مصر أضخم قافلة مساعدات للقطاع عبارة عن 130 شاحنة محملة بعدد 2500 طن مواد غذائية، وأدوية، وألبان اطفال، وملابس، ومفروشات، وأجهزة كهربائية، وغيرها من المواد المتنوعة المقدمة من خلال صندوق تحيا مصر.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.



أضخم قافلة تحمل مواد غذائية وأدوية للفلسطينيين



أضخم قافلة تحمل مواد غذائية وأدوية للفلسطينيين



أضخم قافلة تحمل مواد غذائية وأدوية للفلسطينيين



تنفيذا لتوجيهات الرئيس إرسال قوافل للأشقاء في غزة



تنفيذا لتوجيهات الرئيس إرسال قوافل للأشقاء في غزة



تنفيذا لتوجيهات الرئيس إرسال قوافل للأشقاء في غزة



شاحنات عملاقة في طريقها لقطاع غزة



مساعدات إنسانية للأشقاء في غزة



مساعدات إنسانية للأشقاء في غزة



مساعدات إنسانية للأشقاء في غزة



مساعدات إنسانية للأشقاء في غزة



مساعدات إنسانية للأشقاء في غزة