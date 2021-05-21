شكرا لقرائتكم خبر عن صحة الغربية: العمل مستمر بمراكز لقاح كورونا من 9 صباحا وحتى 9 مساء في أيام الإجازات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت مديرية الصحة بالغربية، استمرار عمل مراكز تطعيمات لقاح كورونا على مستوى الغربية، بواقع 20 مركزا خلال أيام الإجازات والعطلات الرسمية من 9 صباحا وحتى الـ9 مساء، داعية جموع الموطنين إلى التسجيل للحصول على اللقاح.

وأشار الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، إلى أن المديرية ترفع حالة الاستعداد بجميع قري ومراكز المحافظة، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

وأكد حميدة ضرورة استمرار التنسيق والتكامل بين الإدارات المعنية المختلفة من المديرية والإدارت الصحية والمستشفيات، لتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة لمصابى كورونا، وتطبيق البروتوكولات العلاجية المتبعة.

وطالب وكيل الوزارة بزيادة عدد الأسرّة بالمستشفيات المخصصة لاستقبال حالات الإصابة، تحسباً لزيادتها، مع التشديد على توفير وسائل الحماية الشخصية للأطقم الطبية والعاملين بالقطاع الصحى، وكذلك المتابعة المستمرة لموقف الأكسجين الطبى والمخزون الاستراتيجى منه بشكل يومى بكل مستشفى.

كما قامت اللجنة المشكلة من الطب العلاجى والطوارئ والرقابة الداخلية بالمديرية، بتفقد المستشفيات المخصصة للعزل للوقوف على الحالة العامة للمستشفي، ومتابعة أوجه القصور والسلبيات، والتعامل الفورى معها، وحلها في أسرع وقت ممكن وضرورة التعامل بحزم، مع أي متقاعس ومتابعة سير العمل وتوافر الأدوية، وانتظام حضور الأطقم الطبية، وصرف الأدوية اللازمة لحالات العزل المنزلي، وسلامة الأكسجين.