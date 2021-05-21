شكرا لقرائتكم خبر عن «الغربية» تعلن جدول فعاليات مبادرة «اللقاح أمان» لتطعيم الموظفين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن مبادرة «اللقاح أمان» ،التي أطلقتها محافظة الغربية بالتعاون مع مديرية الصحة، تواصل عملها طوال أيام الأسبوع وخلال العطلات والإجازات الرسمية، وذلك من خلال الفرق المتحركة أو الثابتة.

وأضاف رحمي أن المبادرة انطلقت في 17 مايو الجاري وقامت بإعطاء اللقاح للعاملين بـ(الإدارة التعليمية بسمنود، مستشفى المنشاوي، دار المسنين بطنطا، ديوان عام المحافظة، الإدارة التعليمية بزفتي، الإدارة التعليمية بكفر الزيات ونقابة الصيادلة) وذلك من خلال 11 فريقا متحركا و20 فريقا ثابتا.

وأشار محافظ الغربية إلى أن المبادرة تستهدف في الفترة القادمة إعطاء اللقاح للعاملين بـ(النيابة الإدارية بطنطا، مديرية التربية والتعليم ونادي القضاة) وذلك حتى 26 مايو، مؤكداً أن المبادرة تأتي استكمالاً لكل الحملات والمبادرات التي أطلقتها المحافظة خلال الفترة الماضية، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إعطاء لقاح كورونا للحد من انتشار الفيروس وحرصاً على صحة وسلامة المواطنين، حيث تم توجيه جميع مديري مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتسجيل العاملين الراغبين في تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد من خلال الموقع الإلكتروني الذي أطلقته وزارة الصحة.

من جانبه، أكد الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، أن المديرية خصصت 11 فريقا متحركا بـ(مركز طبي سعيد ١، مركز طبي سعيد ٢، سيجر، ديوان المحلة أول، ديوان المحلة ثان، كبد المحلة، مكتب صحة كفر الزيات، مكتب صحة السنطة، رمد زفتى، مكتب صحة بسيون، مستشفى قطور)، كما تم تخصيص 20 فريقا ثابتا بـ(مركز طبي سيجر، معهد الأورام، بنك الدم، مركز طبي سعيد، سبرباي ،دمرو، ديوان الإدارة الصحية المحلة أول، معهد كبد المحلة، الهياتم ،ديوان الإدارة الصحية المحلة ثان، رمد زفتى، ديوان الإدارة الصحية زفتى، ديوان الإدارة الصحية سمنود، بنا أبوصير، دماط، مستشفى قطور المركزي، مكتب صحة ثان السنطة، إبيار، مكتب صحة ثان كفر الزيات ومكتب صحة أول بسيون).