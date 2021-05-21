شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة السويس يتفقد مركز طبي العبور المخصص لتلقي لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور رضا فكرى وكيل مديرية الصحة بالسويس بتفقد مركز طبي العبور والمخصص لتلقى لقاح فيروس كورونا لمتابعة انتظام العمل وتوافر جميع المستلزمات ومتابعة تسجيل المواطنين وتوعيتهم عن اللقاح وأهميته وماذا يتم فعله إذا ظهرت بعض الأعراض الجانبية البسيطة للمصل وكيفية التصرف فيها والتأكيد على الفريق الطبى بتوعية المواطنين عند تلقى اللقاح.

يذكر أن مركز طبى العبور تم افتتاحه مؤخراً لمواكبة الزيادة في أعداد المواطنين المقبلين على تلقى اللقاح الخاص بفيروس كورونا وتوافد المواطنين على مراكز اللقاح والتى وصل عددها إلى ٣ مراكز بمحافظة السويس حتى الآن للفئات الأولى بتلقى اللقاح، وهم الأطباء وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.