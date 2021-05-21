شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: الدعوة عبر الفضاء الإلكتروني هدف استراتيجي لسحب البساط من الجماعات المتطرفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللوء أحمد راشد محافظ الجيزة بقيادات الدعوة بمديرية أوقاف الجيزة اليوم بمبنى محافظة الجيزة.

وفي بداية اللقاء، أكد وزير الأوقاف أن هناك تعاون بين الوزارة ومحافظة الجيزة ببناء المساجد، وترميمها، وتعميرها، وذلك على عكس ما تروجه الجماعات المتطرفة من الأراجيف والفتن، من أن مصر تهدم بيوت الله، حيث تم إحلال وتجديد وبناء 1315 مسجدًا في ثمانية أشهر، إضافة إلى 98 مسجدًا تم ترميمها وصيانتها صيانة كاملة، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه إحلالا وتجديدًا وصيانة وترميمًا 1413 مسجدًا، وأن هذا يعتبر إنجازًا غير مسبوق، كما أوضح أن لمصر دورًا بارزًا في كل المجالات، فعلى سبيل المثال موقفها من القضية الفلسطينية، وموقف الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية حين أعلن عن تخصيص مصر 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة، مما دعا الكثيرين للإشادة بهذا القرار الرائع إضافة إلى جهود مصر في وقف العدوان على غزة.

وأشار وزير الأوقاف إلى إطلاق برامج الدعوة الإلكترونية حتى تصل الأوقاف برسالتها إلى جموع الناس، مشددًا على ضرورة نشر التوعية وتوضيح الحقائق، مؤكدًا أن الدعوة عبر الفضاء الإلكتروني هي هدف استراتيجي للأوقاف في المرحلة الراهنة، لنشر صحيح الإسلام والفكر الوسطي المستنير، وسحب البساط من مواقع الجماعات المتطرفة والمتشددة ومواجهة الكتائب الإلكترونية بالحجة والبرهان، ولفت إلى أن وزارة الأوقاف انطلقت في فضاء السوشيال ميديا من خلال استحداث عدد من الوسائل والتقنيات الإلكترونية على بوابة الأوقاف الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي، وقنوات اليوتيوب، حيث تم تطوير موقع وزارة الأوقاف (أوقاف أونلاين) وإنشاء منصة خاصة بالسوشيال ميديا، ومنصة الأوقاف العلمية، كما تم إطلاق عدد من الصفحات والمواقع والقنوات بهدف التواصل مع الجمهور والنشر الدعوي والتثقيف الإلكتروني، بلغت سبع عشرة صفحة وموقعًا وقناة لوزارة الأوقاف والجهات التابعة لها يُبث من خلالها كل ما هو جديد في الفكر الديني، إلى جانب أخبار الأوقاف والجهات التابعة لها.

ومن أهم وسائل نشر الدعوة الإلكترونية نشير إلى :

الصفحة الرسمية لوزارة الأوقاف المصرية :

https://www.facebook.com/AwkafOnline

الصفحة الرسمية لوزير الأوقاف :

https://www.facebook.com/prof.mokhtar.gomaa

صفحة الإعجاز الرباني في الكون :

https://www.facebook.com/e3jazk

الصفحة الرسمية للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية :

https://www.facebook.com/supreme.islamic.council.eg

بالإضافة إلى قناة منبر التجديد :

https://www.youtube.com/channel/UCjfQ0SrBRVCYWFoutVRqHqQ

وقناة وزير الأوقاف على اليوتيوب :

https://www.youtube.com/channel/UC22J9pX1Z3kuxsErZ_WvBaA