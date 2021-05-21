شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 22 مشتل أرز مخالف في القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس حسن زايد، وكيل وزارة الزراعة في القليوبية، أن الأجهزة التنفيذية في مجالس المدن بالتنسيق مع مديريتي الري والزراعة، نفذوا عدة حملات لإزالة مشاتل الأرز في الخانكة وقليوب وطوخ وقها وبنها، تنفيذا لقرار الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى بحظر زراعة الأرز بمحافظة القليوبية.

وأكد زايد أنه يتم رصد زراعات مشاتل الأرز المخالفة على مدار اليوم بأنحاء المحافظة وإزالتها على الفور وتطبيق الغرامات الفورية على المخالفين، وأسفرت عن إزالة 22 مشتل أرز عن طريق الرش بالمبيدات وإزالته بواسطة عمال الرى والزراعة، حيث تم تنفيذ إزالة 10 مشاتل بناحية عزبة سرسق التابعة لجمعية الإصلاح الزراعي بالخانكة و12 مشتل بناحية قها وقليوب وطوخ وبنها.