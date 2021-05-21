شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 11 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالفيوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، استمرار الحملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في مهدها للقضاء على ظاهرة البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية.

وقال مصطفى إنه تم إزالة 4 حالات تعد بمركز الفيوم على مساحة 3 قراريط و12سهما، وإزالة 4 حالات تعد بمركز سنورس على مساحة 6 قراريط، وتنفيذ إزالة عبارة عن ردم حالتين على الأرض الزراعية بناحية جمعيتي منيا الحيط ونوارة بمركز إطسا فضلا عن إزالة حالة تعد على الأرض الزراعية بالمركز على مساحة نصف قيراط.