شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يلتقي رعاة كنائس عمان وقطر وألمانيا بوادي النطرون (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، نشاطه الرعوي في المقر البابوى بدير القديس الأنبا بيشوى أحد أديرة وادى النطرون بصحراء البحيرة، الجمعة، لمناقشة الخدمة الروحية.

وعقد البابا عددا من اللقاءات الثنائية خلال استقباله كهنة الكنائس المصرية في قطر وألمانيا وسلطنة عمان خلال فترة تواجده في الدير، حيث استقبل الراهب القمص تناغو الأنبا بيشوى كاهن كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بمدينة صلالة في سلطنة عمان، حيث عرض على البابا بعض أمور الخدمة الرعوية الخاصة بالكنيسة في سلطنة عمان.

كما استقبل البابا تواضروس الثاني، الراهب القس اقلاديوس المقاري أحد كهنة الكنيسة القبطية في مدينة هامبورج بألمانيا، واستعرض خلال اللقاء ظروف الخدمة هناك.

واستقبل البابا تواضروس، الراهب القمص بسنتي الأنبا بيشوي أحد كهنة كنيسة الرسولين بطرس وبولس بالعاصمة القطرية الدوحة، حيث ناقش قداسة البابا معه خلال اللقاء بعض الأمور الرعوية الخاصة بخدمة أبناء الكنيسة المقيمين هناك.

واختتم البابا لقاءاته في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون بمقابلة الأنبا مارتيروس الأسقف العام لكنائس قطاع شرق السكة الحديد بالقاهرة، حيث عرض على قداسته بعض الأمور الخاصة بالخدمة في قطاع شرق السكة.

البابا تواضروس يلتقى رعاة كنائس عمان وقطر وألمانيا بوادى النطرون لمناقشة الخدمة الروحية (صور)

البابا تواضروس يلتقى رعاة كنائس عمان وقطر وألمانيا بوادى النطرون لمناقشة الخدمة الروحية (صور)

البابا تواضروس يلتقى رعاة كنائس عمان وقطر وألمانيا بوادى النطرون لمناقشة الخدمة الروحية (صور)