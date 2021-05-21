شكرا لقرائتكم خبر عن صحة سوهاج : غلق مستشفى خاص لمخالفته الإجراءات الصحية في معالجة مرضى كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أغلقت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة سوهاج، في حملة تفتيشية لها على المستشفيات الخاصة التي تستقبل المرضى المصابين بفيروس «كورونا» بدائرة المحافظة، مستشفى خاصا بدائرة مركز المنشاة، وجرى إنذار مستشفى آخر بالغلق في حال عدم توفيق أوضاعه، وذلك لمخالفتهما الإجراءات الصحية المتبعة في معالجة مرضى فيروس «كورونا».

وقالت مديرية الصحة بسوهاج- في بيان اليوم لمركزها الإعلامى- إن الحملة التفتيشية التي نفذتها المديرية بقيادة الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والدكتور محمد نصر مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، والدكتور محمد محسن عساف مفتش بإدارة العلاج الحر، والدكتور عمرو العرشي مدير إدارة الطوارئ بالمديرية، جاءت استجابة لشكاوى المرضى المترددين على المستشفيات الخاصة، وكذلك ضمن خطة المديرية لرفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بدائرة المحافظة، لافتة إلى أن الحملة أغلقت مستشفى خاصًا شهيرًا بمركز المنشاة، حيث وجد العديد من المخالفات التي تعرض حياة المرضى للخطر، ووجد عدد من المرضى المشتبه في إصابتهم بفيروس «كورونا» دون أدنى رعاية طبية، ولا يوجد طبيب لرعاية الحالات، وجرى نقل الحالات المرضية لمستشفى سوهاج العام، ومستشفى صدر شندويل بسيارات الإسعاف لاستكمال العلاج، وبفحص عدد من الدفاتر وجد أن المستشفى يقوم بإجراء عمليات مخالفة للقانون، وتم غلق المستشفى واتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الجهات المختصة.

وأضاف بيان المديرية أن الحملة ضبطت العديد من المخالفات بأحد المستشفيات الخاصة الشهيرة بدائرة مركز سوهاج والذي يستقبل مرضى فيروس «كورونا»، ومن بينها عدم اتباع المستشفى لسياسات مكافحة العدوى المتبعة داخل المنشآت الطبية، وعدم وجود تنك للأكسجين ببدروم المستشفى، وهذا مخالف للاشتراطات، وعدم الحصول على موافقة الدفاع المدني من حيث الموافقة على التشغيل مما يمثل خطرا كبيرا على المنشأة، وقد تم إنذار المستشفى والتنبيه بعدم استقبال أي حالات لمدة شهر لحين توفيق الأوضاع، وإصدار التراخيص اللازمة من الدفاع المدني وتلافي جميع المخالفات التي تم رصدها، وإن لم يتم استيفاء كل الشروط وتلافي المخالفات سيتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة وتنفيذ الغلق.