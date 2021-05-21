شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإسكندرية تنعى سمير غانم : ابن كلية الزراعة وصانع البهجة في مصر والوطن العربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعت أسرة جامعة الإسكندرية، ببالغ الحزن والأسى، الجمعة، صانع البهجة الفنان الكبير سمير غانم، ابن كلية الزراعة جامعة الإسكندرية.

وذكرت الجامعة في بيان لها أن الراحل سمير غانم تبنى مسرح الليتوريا بالكلية موهبته الكوميدية، ليكون من باكورة نجوم هذا المسرح الجامعي وأحد سفرائه في عالم الفن، لينطلق بعد ذلك في عالم التمثيل ويصبح من رموز الكوميديا والمسرح في مصر والعالم العربى.

وتوفي الفنان سمير غانم، مساء الخميس، بعد صراع مع المرض بعدما وُضع منذ عدة أسابيع على أجهزة التنفس الصناعي، إثر إصابته بفيروس كورونا المُستجد، والذي أصاب أيضًا زوجته الفنانة دلال عبدالعزيز.

تسبب فيروس كورونا في تدهور الحالة الصحية للفنان سمير غانم، ما أصاب جزءًا كبيرًا من الرئة، وكان يعاني من ضيق شديد في التنفس، بجانب أنه كان بدأ في جلسات الغسيل الكلوي، نتيجة تعرض الكلى للتليف.

كان الفنان سمير غانم عانى منذ فترة كبيرة من مشاكل في الكلى، وزيادة نسبة الكرياتين في الدم، مما تسبب في أزمة كلوية حادة تسببت في غسيل كلوي، إضافة إلى إصابته بفيروس كورونا.

وخلال اللحظات الأخيرة، حاول الأطباء معالجة الفنان سمير غانم، إلا أنه رحل إلى مثواه الأخير، حيث أجريت مسحة كورونا الأربعاء، وثبتت إيجابيتها.