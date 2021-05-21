شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. انطلاق أعمال امتحانات القراءات وسط إجراءات احترازية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنطلق غدا السبت امتحانات النقل والشهادات لمعاهد القراءات بمراحلها الثلاثة (تجويد وعالية وتخصص)، وذلك بجميع المناطق الأزهرية على مستوى الجمهورية، حيث يؤدي طلاب وطالبات معاهد القراءات أول امتحاناتهم عن العام الدراسي 2020 /2021م، والتي تستمر حتى ٣١ مايو.

من جانبه، أكد د. محمد الضويني، وكيل الأزهر، على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من تعقيم اللجان بشكل دوري، وتوفير الجو العام الملائم لسير عملية الامتحانات، والتأكد من قياس درجات الحرارة للطلاب والعاملين قبل دخولهم مقار الامتحانات، بالإضافة إلى تحقيق التباعد بين الطلاب داخل اللجان حفاظًا على سلامتهم وسلامة المراقبين وجميع القائمين على منظومة الامتحانات.

ويؤدي طلاب شهادة التجويد، غدا السبت، الامتحان في مادتي الفقه والإنشاء، كما يؤدي طلاب الشهادة العالية الامتحان في مادتي القرآن الكريم ورسم القرآن الكريم، أما طلاب شهادة التخصص فيؤدون الامتحان في مادتي الفقه وتاريخ المصحف.